Parcours industriel : sur les traces du passé de Cernay, 25 juin 2022, .

Parcours industriel : sur les traces du passé de Cernay

2022-06-25 – 2022-06-26

Le paysage de Cernay est fortement influencé par son riche passé industriel et de nombreux éléments de ce patrimoine sont encore visibles de nos jours tel le canal usinier qui traverse la ville. Partez pour une balade ludique et interactive avec des panneaux pédagogiques et des jeux pour expliquer aux plus jeunes notre passé industriel. Proposé dans le cadre du Festival JAIM.

Parcours ludique et interactif pour faire découvrir le passé industriel de la ville aux plus jeunes.

