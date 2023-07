Cet évènement est passé Parcours hors les murs Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Parcours hors les murs Pavillon de l’Arsenal Paris, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 02 septembre 2023

de 10h30 à 12h30

.Tout public. gratuit sous condition Gratuit sur inscription Pour découvrir les relations entre ville, architecture et animal, le Pavillon de l’Arsenal programme une série de parcours dans la ville. Promenade architecturalo-urbaine

Des arènes de Lutèce, en passant par la Ménagerie du Jardin des Plantes et jusqu’au Marché aux chevaux du boulevard Saint-Marcel, Henri Bony, architecte et commissaire de l’exposition, raconte l’histoire de ces lieux qui ont fait l’histoire du Paris animal. Samedi 15 avril 2023 à 11h



Promenade dans l’École de la Biodiversité

Visite avec l’architecte Pascale Dalix (agence ChartierDalix, maître d’oeuvre du projet) et l’écologue Aurélien Huguet pour découvrir le projet de cette école dont l’architecture accueille aujourd’hui 345 espèces vivantes, 207 végétales et 138 animales d’après le dernier diagnostic. Samedi 17 juin 2023 à 12h (sous réserve)



Promenade éthologico-urbaine sur la petite ceinture

Au fil du temps, son tracé est devenu un corridor écologique, sur lequel une végétation sauvage et des espèces animales ont pu se développer. Promenade guidée par Yann Fradin, entrepreneur social en écologie urbaine et les commissaires de l’exposition Samedi 2 septembre à 10h30 Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12714-parcours-hors-les-murs.html https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12714-parcours-hors-les-murs.html

©Pavillon de l’Arsenal Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/