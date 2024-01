Parcours hors les murs du musée Granet Chapelle de l’Annonciade Martigues, samedi 15 juin 2024.

Martigues s’associe au musée Granet pour présenter dans ses édifices baroques les œuvres en lien avec Jean Daret. Les médiatrices et médiateurs de l’Annonciade guideront notamment les visiteurs.

Autour de l’exposition « Jean Daret, peintre du Roi en Provence », le musée Granet, d’Aix- en-Provence, consacre une exposition à l’œuvre du peintre (Bruxelles 1614-Aix-en-Provence 1668).



Cet événement sera le premier dédié à ce grand peintre baroque provençal du XVIIe siècle qui a travaillé pour les mécènes les plus importants de son époque dont le Roi ou le gouverneur de Provence.

À l’occasion de cette exposition, le musée Granet a conçu un parcours «Hors les murs » ambitieux destiné à mettre en valeur la richesse du patrimoine des églises et des chapelles des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse en découvrant sur sites une centaine d’œuvres de Jean Daret et des grands maîtres provençaux.



Les livrets et les panneaux pédagogiques seront complétés par une application mobile qui guidera les visiteurs sur les routes de Provence (dès juin 2024 sur museegranet-aixenprovence.fr). .

