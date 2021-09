Yermenonville Mairie Eure-et-Loir, Yermenonville Parcours historique d’Yermenonville : du néolithique au 19ème siècle Mairie Yermenonville Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Avec une église du 15ème siècle bâtie par un seigneur enrichi pendant la guerre de Cent Ans. On verra la demeure des anciens seigneurs construite à partir de 1355, sur l’emplacement de l’ancienne villa gallo-romaine, où se trouvèrent aussi sans doute les premières habitations construites au Néolithique. On observera aussi les traces de ce qu’était le village des esclaves à l’époque gallo-romaine. On pourra ainsi retracer la vie des habitants jusqu’au 19ème siècle.

Pass sanitaire obligatoire

Au fil d’une promenade dans des ruelles d’Yermenonville, on découvrira un village qui n’a guère changé, du moyen âge aux années 1850. Mairie 2 rue des Gallardon 28130 Yermenonville Yermenonville Eure-et-Loir

