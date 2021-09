Sainte-Hermine Route de Nantes,85210 Sainte-Hermine Sainte-Hermine, Vendée Parcours historique de la ville de Sainte-Hermine (10 heures à 12 heures, 19 septembre, départ de la gare routière en face de la Mairie). Route de Nantes,85210 Sainte-Hermine Sainte-Hermine Catégories d’évènement: Sainte-Hermine

Départ de la gare routière en face de la Mairie de Sainte-Hermine. Des explications seront données sur plusieurs lieux comme les vestiges de l’église Saint-Hermand construite au XIIème siècle, le monument Clemenceau, le Temple protestant, ou bien encore le château de Sainte-Hermine. Ce parcours permettra aussi d’aborder la vie des Herminois autrefois, à travers les explications sur l’ancienne mairie où se trouvait le tribunal de paix, les Halles, la place Bujeaud ou la place de l’église. Enfin, ce parcours permettra de découvrir plusieurs personnes qui ont été marquantes pour la commune comme Georges Clemenceau qui est venu inaugurer son monument, il y a 100 ans ; Louis-Philippe David, Maire de la commune de 1831 à 1855 ; François Isaac Chabot, Conseiller général de 1830 à 1854 qui a construit le Coteau Vert ou bien encore Edouard Grimaux, Professeur à Polytechnique et témoin au procès Zola en 1898 lors de l’Affaire Dreyfus.

Entrée libre. PASSE sanitaire obligatoire.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

