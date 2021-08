Saint-Just-Saint-Rambert Quartier médiéval Saint-Rambert Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Parcours historique dans le quartier médiéval de Saint-Rambert Quartier médiéval Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Catégories d’évènement: Loire

Saint-Just-Saint-Rambert

Parcours historique dans le quartier médiéval de Saint-Rambert Quartier médiéval Saint-Rambert, 19 septembre 2021, Saint-Just-Saint-Rambert. Parcours historique dans le quartier médiéval de Saint-Rambert

Quartier médiéval Saint-Rambert, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite commentée dans le quartier médiéval de St Rambert à la découverte de ses ruelles, de ses hôtels particuliers, de la plus grande église romane du département et de son prieuré. Visite commentée du quartier médiéval de Saint-Rambert. Quartier médiéval Saint-Rambert Place de la Paix 42170 Saint-Just Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert Saint-Rambert-sur-Loire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Just-Saint-Rambert Autres Lieu Quartier médiéval Saint-Rambert Adresse Place de la Paix 42170 Saint-Just Saint-Rambert Ville Saint-Just-Saint-Rambert lieuville Quartier médiéval Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert