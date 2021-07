Angoulême Lycée Marguerite de Valois Angoulême, Charente Parcours historié et artistique du lycée Lycée Marguerite de Valois Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Parcours historié et artistique du lycée Lycée Marguerite de Valois, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angoulême. Parcours historié et artistique du lycée

le samedi 18 septembre à Lycée Marguerite de Valois Gratuit. Entrée libre. Rdv : sur le parvis du lycée. Masque obligatoire.

Découvrez le lycée et son contexte, avec les ateliers professionnels, grâce à une visite commentée par les élèves en Histoire des Arts et leurs professeurs. Lycée Marguerite de Valois 6 rue Louise-Lériget, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Lycée Marguerite de Valois Adresse 6 rue Louise-Lériget, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville Lycée Marguerite de Valois Angoulême