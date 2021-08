Le Pont-de-Claix Les moulins de Villancourt Isère, Le Pont-de-Claix Parcours haut en couleurs dans les rues de Pont de Claix Les moulins de Villancourt Le Pont-de-Claix Catégories d’évènement: Isère

Le Pont-de-Claix

Parcours haut en couleurs dans les rues de Pont de Claix Les moulins de Villancourt, 18 septembre 2021, Le Pont-de-Claix. Parcours haut en couleurs dans les rues de Pont de Claix

le samedi 18 septembre à Les moulins de Villancourt

La ville de Pont de Claix regorge d’art urbain, et de nouvelles œuvres font leur apparition chaque année lors du Street Art Festival. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à venir découvrir (ou redécouvrir) ces pépites réalisées par des artistes internationaux. Étranges créatures, gentils géants, univers oniriques, qui sait sur quoi vous pourrez tomber ? Une chose est certaine : vos pieds resteront en ville, mais ces envoûtantes créations feront voyager votre esprit bien plus loin…

Inscription auprès du service communication de la Mairie

Avec ses œuvres de street art, la ville de Pont de Claix est un véritable musée à ciel ouvert ! Venez découvrir son patrimoine artistique le temps d’une visite ludique et colorée… Les moulins de Villancourt 85 cours Saint André, 38130 Le-Pont-de-Claix Le Pont-de-Claix Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Pont-de-Claix Autres Lieu Les moulins de Villancourt Adresse 85 cours Saint André, 38130 Le-Pont-de-Claix Ville Le Pont-de-Claix lieuville Les moulins de Villancourt Le Pont-de-Claix