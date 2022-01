PARCOURS Harmonisations en Europe orientale Le 7,Conservatoire du pays de Redon, 6 octobre 2022, Redon.

PARCOURS Harmonisations en Europe orientale

du jeudi 6 octobre au samedi 26 novembre à Le 7, Conservatoire du pays de Redon

**La musique modale issue de la pensée ottomane a été digérée, interprétée, traduite par ces cultures d’Europe Orientale. Ces évolutions musicales ont été impulsées autant par des réalités politiques différentes que par les choix artistiques personnels de grands interprètes et les influences qu’ils ont pu générer. Les rapports à des formes musicales locales populaires pré et post ottomane ont fait émerger des couleurs spécifiques, des systèmes d’arrangement et d’harmonisation qui séduisent des ensembles occidentaux par leur intelligence musicale et leur efficacité, à juste titre.** [PROGRAMME COMPLET](http://www.drom-kba.eu/article702.html) ### **INTERVENANTS** * **Yannis Karakalpakidis** – Grèce, du 6 au 8 octobre 2022 * **Hristiyan Zapryanov** – Bulgarie, du 24 au 26 octobre 2022 * **Mihaï Trestian** – Moldavie et Roumanie, du 24 au 26 novembre 2022 ### **RENSEIGNEMENTS** **Lieu** : Le 7, Conservatoire du pays de Redon **Adresse** : 7 Bd Bonne Nouvelle, 35600 Redon **Durée totale** : 54h **Nombre de places** : 10 **Coût pédagogique** : 1350 euros (+ cotisation annuelle de 5€) **Frais annexes** : Possibilité d’hébergement et restauration sur place. Faites-nous part de vos besoins lors de votre inscription. ### **RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION** Dans la limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu +33 (0)6 77 45 34 91

Les partis pris d’harmonisation de la musique makamique tempérée dans trois cultures d’Europe Orientale : Bulgarie, Grèce, Moldavie roumaine…

Le 7,Conservatoire du pays de Redon 7 Bd Bonne Nouvelle, 35600 Redon



