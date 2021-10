Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel, Yonne Parcours hanté dans le Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Cruzy-le-Châtel Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel

Yonne

Parcours hanté dans le Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel, 23 octobre 2021, Cruzy-le-Châtel. Parcours hanté dans le Château de Maulnes 2021-10-23 – 2021-10-29 Hameau de Maulnes Château de Maulnes

Cruzy-le-Châtel Yonne Cruzy-le-Châtel 5 5 EUR Le Château de Maulnes s’habille pour Halloween ! Aurez-vous le courage de rentrer dans le château et de le découvrir comme vous ne l’avez jamais vu ? contact@maulnes.com http://www.maulnes.com/ Le Château de Maulnes s’habille pour Halloween ! Aurez-vous le courage de rentrer dans le château et de le découvrir comme vous ne l’avez jamais vu ? Château de Maulnes dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cruzy-le-Châtel, Yonne Autres Lieu Cruzy-le-Châtel Adresse Hameau de Maulnes Château de Maulnes Ville Cruzy-le-Châtel lieuville 47.86441#4.21524