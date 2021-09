Menestreau-en-villette Domaine du Ciran MENESTREAU EN VILLETTE Parcours Halloween Domaine du Ciran Menestreau-en-villette Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE

Parcours Halloween Domaine du Ciran, 29 septembre 2021, Menestreau-en-villette. Parcours Halloween

du mercredi 29 septembre au mercredi 3 novembre à Domaine du Ciran

ETES-VOUS COURAGEUX ??? Cette année pour Halloween ? le Domaine du Ciran vous propose un tout nouveau parcours hanté ! Créatures surnaturelles ?, sorcières ?‍♀️, fantômes ? se sont installés dans les bois. Serez-vous assez courageux pour enquêter sur les mystérieux modes de vies de ces créatures ? Si oui, une surprise vous attend à la fin de votre aventure ? ! Venez nombreux et, pour ne pas vous faire repérer par les monstrueux habitants de la forêt, n’oubliez pas votre costume d’Halloween ! Destiné à toute la famille, le jeu guidera petits et grands sur un parcours en autonomie d’environ 2 kms. Vous évoluerez à travers plusieurs décors : la cabane de la sorcière Berty, le coin des araignées, l’étang des chauves-souris et bien d’autres lieux à découvrir … Grand jeu d’enquête spécial Halloween pour toute la famille Domaine du Ciran 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Menestreau-en-villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T11:30:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T11:30:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T11:30:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T11:30:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T11:30:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T10:30:00;2021-11-03T13:00:00 2021-11-03T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: MENESTREAU EN VILLETTE Autres Lieu Domaine du Ciran Adresse 2915 route de marcilly, Menestreau-en-villette Ville Menestreau-en-villette lieuville Domaine du Ciran Menestreau-en-villette