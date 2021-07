Gurgy Place de la rivière Gurgy, Yonne Parcours Gurgy Place de la rivière Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Yonne

Parcours Gurgy Place de la rivière, 18 septembre 2021, Gurgy. Parcours Gurgy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la rivière Document à retirer place de la rivière, en mairie, à l’espace culturel ou à l’escale

Parcours découverte du patrimoine bâti et naturel de Gurgy avec une publication du Pays d’art et d’histoire de l’Auxerrois. Place de la rivière place de la rivière, 89250 Gurgy Gurgy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gurgy, Yonne Autres Lieu Place de la rivière Adresse place de la rivière, 89250 Gurgy Ville Gurgy lieuville Place de la rivière Gurgy