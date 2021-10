Paris Paris Rendez-Vous île de France, Paris Parcours guidé : Paris-Centre Paris Rendez-Vous Paris Catégories d’évènement: île de France

Parcours guidé : Paris-Centre Paris Rendez-Vous, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 octobre au 11 décembre 2021 :

mercredi, samedi de 14h30 à 16h30

gratuit

À travers ce parcours guidé, découvrez les œuvres contemporaines de l’exposition “Rencontres inattendues” dans divers lieux du 4e arrondissement, en présence d’un.e médiateur.rice. En compagnie d’un.e médiateur.rice, culturel.le, venez à la rencontre d’œuvres contemporaines dans plusieurs lieux du quotidien. Ce parcours guidé vous invite, dans quatre lieux du 4e arrondissement, à la découverte du travail de six artistes. Parcours guidé 1 : Paris-Centre Paris Rendez-Vous : David Horvitz , Eridanus (Paris) , 2018

, , 2018 Académie du Climat : Didier Marcel , Sans Titre , 1999 ; Bert Theis , Aggloville , 2007

, , 1999 ; , , 2007 Bibliothèque Rimbaud : Boris Chouvellon , Petites mains n°2 , 2016

, , 2016 Cité internationale des Arts : Jean-Alain Corre, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real, 2019 ; Evangelina Kranioti, Desert on board, 2011 RÉSERVATION OBLIGATOIRE Durée du parcours guidé : 2 heures Départ du parcours guidé : Paris Rendez-Vous, 29 rue de Rivoli, 75 004 Paris Fin du parcours guidé : Cité Internationale des Arts, 18 rue de l’Hôtel de Ville, 75 004 Paris Événement gratuit – Pass sanitaire obligatoire /! Clôture des réservations des parcours deux heures avant l’heure de rendez-vous Expositions -> Art Contemporain Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli Paris 75004

Jean-Alain Corre, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real, 2019 [détails]

