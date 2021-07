Strasbourg Planétarium de l'Université de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Parcours guidé à la découverte du patrimoine astronomique Planétarium de l’Université de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Parcours guidé à la découverte du patrimoine astronomique Planétarium de l’Université de Strasbourg, 18 septembre 2021, Strasbourg. Parcours guidé à la découverte du patrimoine astronomique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Planétarium de l’Université de Strasbourg

### Un nouveau parcours, guidé par un·e médiat·eur·rice scientifique, vous permettra de découvrir les bâtiments, les instruments et le magnifique globe de Coronelli rénové. Tour à tour allemand ou français, l’Observatoire astronomique de Strasbourg témoigne d’une évolution permanente des sciences et techniques astronomiques, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Ce site d’exception, riche d’un patrimoine architectural et astronomique, est aussi aujourd’hui un lieu de recherches reconnu mondialement.

Gratuit. Sur inscription uniquement : nombre de places limitées. Se présenter 15 minutes avant la séance à l’accueil du planétarium.

Un nouveau parcours, guidé par un·e médiat·eur·rice scientifique, vous permettra de découvrir les bâtiments, les instruments et le magnifique globe de Coronelli rénové. Planétarium de l’Université de Strasbourg 13 rue de l’Observatoire, 67482 Strasbourg Strasbourg Esplanade Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Planétarium de l'Université de Strasbourg Adresse 13 rue de l'Observatoire, 67482 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Planétarium de l'Université de Strasbourg Strasbourg