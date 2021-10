Paris Mairie du 14e arrondissement île de France, Paris Parcours guidé : 14e et 15e arrondissements Mairie du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Parcours guidé : 14e et 15e arrondissements Mairie du 14e arrondissement, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 octobre au 11 décembre 2021 :

mercredi, samedi de 10h à 12h

gratuit

À travers ce parcours guidé, découvrez les œuvres contemporaines de l’exposition “Rencontres inattendues” dans divers lieux des 14e et 15e arrondissements, en présence d’un.e médiateur.rice. En compagnie d’un.e médiateur.rice, culturel.le, venez à la rencontre d’œuvres contemporaines dans plusieurs lieux du quotidien. Ce parcours guidé vous invite, dans quatre lieux des 14e et 15e arrondissements, à la découverte du travail de sept artistes. Parcours guidé 4 : 14e et 15e arrondissements Mairie du 14e arrondissement : Florence Doléac , Passages , 2002

, , 2002 Musée de la Libération de Paris : Noémie Vulpian , Semelles (2) ( de la série Semelles ), 2014 ; Johan Tahon , Mémoria I , 2015

, de la série ), 2014 ; , , 2015 Cinéma Les 7 Parnassiens : Calin Dan , Sample Man , 2003 ; Ya Hui Wang , Tropical work : snowman , 2008

, , 2003 ; , , 2008 Musée Bourdelle : Antonio Recalcati, Vase, terra, cotta, 1990-1991, 1990 ; Katinka Bock, Le sol d’incertitude, 2006 RÉSERVATION OBLIGATOIRE Durée du parcours guidé : 2 heures Départ du parcours guidé : Mairie du 14e arrondissement, 2 place Ferdinand Brunot, 75 014 Paris Fin du parcours guidé : Musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75 015 Paris Événement gratuit – Pass sanitaire obligatoire /! Clôture des réservations des parcours deux heures avant l’heure de rendez-vous Expositions -> Art Contemporain Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

Contact :Ville de Paris Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T12:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T12:00:00+02:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T12:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T12:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T12:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T12:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T12:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T12:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T12:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T12:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T12:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T12:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T12:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T12:00:00+01:00

Ya-Hui Wang, Snowman, 2008

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 14e arrondissement Adresse 2 place Ferdinand Brunot Ville Paris lieuville Mairie du 14e arrondissement Paris