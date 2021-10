Paris Porte d'Italie, Square Robert Bajac île de France, Paris Parcours guidé : 13e arrondissement Porte d’Italie, Square Robert Bajac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Parcours guidé : 13e arrondissement Porte d'Italie, Square Robert Bajac, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 octobre au 11 décembre 2021 :

mercredi de 14h30 à 16h30

gratuit

À travers ce parcours guidé, découvrez les œuvres contemporaines de l’exposition “Rencontres inattendues” dans divers lieux du 13e arrondissement, en présence d’un.e médiateur.rice. En compagnie d’un.e médiateur.rice, culturel.le, venez à la rencontre d’œuvres contemporaines dans plusieurs lieux du quotidien. Ce parcours guidé vous invite, dans cinq lieux du 13e arrondissement, à la découverte du travail de cinq artistes. Parcours guidé 3 : 13e arrondissement Porte d’Italie : Didier Marcel , Les Rochers dans le Ciel , 2012

, , 2012 Rue des Frères Astier de la Vigerie : Georges Rousse , L’Arche de la fraternité , 2020

, , 2020 Médiathèque Jean-Pierre Melville : Gueorgui Pinkhassov , Paris (série de 7 photographies), 1998

, (série de 7 photographies), 1998 Mairie du 13e arrondissement : Berdaguer & Péjus , Junktopie , 2003 ; Psychoarchitecture , 2015

, , 2003 ; , 2015 École Estienne : Véronique Joumard, Éclats verts, jaunes, rouges, 2004 RÉSERVATION OBLIGATOIRE Durée du parcours guidé : 2 heures Départ du parcours guidé : Porte d’Italie, Square Robert Bajac, 75 013 Paris Fin du parcours guidé : École Estienne, 18 boulevard Auguste Blanqui, 75 013 Paris Événement gratuit – Pass sanitaire obligatoire /! Clôture des réservations des parcours deux heures avant l’heure de rendez-vous Expositions -> Art Contemporain Porte d’Italie, Square Robert Bajac Porte d’Italie Paris 75013

