Paris Mairie du 20e arrondissement île de France, Paris Parcours guidé : 11e et 20e arrondissements Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Parcours guidé : 11e et 20e arrondissements Mairie du 20e arrondissement, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 27 octobre au 11 décembre 2021 :

mercredi de 10h à 12h

gratuit

À travers ce parcours guidé, découvrez les œuvres contemporaines de l’exposition “Rencontres inattendues” dans divers lieux des 11e et 20e arrondissements, en présence d’un.e médiateur.rice. En compagnie d’un.e médiateur.rice, culturel.le, venez à la rencontre d’œuvres contemporaines dans plusieurs lieux du quotidien. Ce parcours guidé vous invite, dans six lieux des 11e et 20e arrondissements, à la découverte du travail de six artistes. Parcours guidé 2 : 11e et 20e arrondissements Mairie du 20e arrondissement : Elsa Sahal , L’Alchimiste , 2010-2016

, , 2010-2016 Place Martin Nadaud : Lang & Baumann , Street painting #4 , 2014

, , 2014 Les Plateaux Sauvages : Nina Childress , Karen Fond Vert , 2018

, , 2018 Centre Paris Anim’ Victor Gelez : Lois Weinberger , Garden , 2015

, , 2015 Maison des Métallos : Pierre-Olivier Arnaud , Sans titre, (projet : cosmos-fleur 29) , 2010

, , 2010 Rue Morand : Ugo Rondinone, Cry me a River, 2008

RÉSERVATION OBLIGATOIRE Durée du parcours guidé : 2 heures Départ du parcours guidé : Mairie du 20e arrondissement, 6 place Gambetta, 75 020 Paris Fin du parcours guidé : 11 rue Morand, 75 011 Paris Événement gratuit – Pass sanitaire obligatoire /! Clôture des réservations des parcours deux heures avant l’heure de rendez-vous Expositions -> Art Contemporain Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (55m) 3bis : Pelleport (413m)

Contact : Ville de Paris Expositions -> Art Contemporain Expos

Date complète :

2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T12:00:00+02:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T12:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T12:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T12:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T12:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T12:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T12:00:00+01:00

© Lang & Baumann

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 20e arrondissement Adresse 6 place Gambetta Ville Paris lieuville Mairie du 20e arrondissement Paris