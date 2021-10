Parcours Géocatching Péroy-les-Gombries, 30 octobre 2021, Péroy-les-Gombries.

Parcours Géocatching 2021-10-30 – 2021-10-30

Péroy-les-Gombries Oise Péroy-les-Gombries

5 5 Dès 5 ans. Partez à la recherche d’un trésors en perçant les mystères du Bois du Roi.

Ce jeu de piste / géocatching vous permettra de découvrir la forêt en autonomie (sans guide), de façon tout à fait insolite. Comptez 1 à 2h d’aventure ! Cadeau à la clé!

Tarifs :

8€ par personne et 5€ pour les -12 ans.

Dates des animations (sous réserve de modification) : départ toutes les 20 minutes entre 13h20 et 17h00, le samedi 30 octobre et le jeudi 4 novembre 2021.

Possibilité d’autres créneaux et autres dates sur demande et sur réservation., uniquement au 06 60 02 24 68 (au moins 24h à l’avance)

RDV sur le parking de la salle multifonction, route de Droizelles à Péroy-les-Gombries

Réservation au 06 60 02 24 68 ou à l’Office de tourisme du Pays de Valois au 03 44 59 03 97

