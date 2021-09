Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Parcours footing – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Parcours footing – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand, 6 novembre 2021, Clermont-Ferrand. Parcours footing – Biennale – Tous pour l’architecture ! 2021-11-06 – 2021-11-06 Rendez-vous devant le kiosque associatif Place de Jaude.

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Footing à la découverte de l’architecture clermontoise : au départ du kiosque de la place de Jaude et passant par l’ancienne chapelle des Cordeliers, la Comédie scène nationale, l’ancien Hôtel-Dieu et bien d’autres sites. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Rendez-vous devant le kiosque associatif Place de Jaude. Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.77656#3.08171