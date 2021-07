Puy-l'Évêque Espace patrimoine Lot, Puy-l'Évêque Parcours ferroviaire guidé sur les lieux remarquables du chemin de fer à Puy l’Évêque mis en service en 1869 Espace patrimoine Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Parcours ferroviaire guidé sur les lieux remarquables du chemin de fer à Puy l’Évêque mis en service en 1869 Espace patrimoine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Puy-l'Évêque. Parcours ferroviaire guidé sur les lieux remarquables du chemin de fer à Puy l’Évêque mis en service en 1869

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace patrimoine

Ce parcours guidé démarre au 12 GrandRue et permet de suivre la ligne de chemin de fer avec visite du tunnel et les déviations de route et du ruisseau des Clédelles, évocation du pont sur le Lot et sa contruction, la gare et la traversée du village. L’exposition visible à l ‘ Espace Patrimoine au 12 GrandRue permet d’apporfondir le sujet avec des documents d’archives inédits. Parcours guidé de 2/3 km sur les lieux remarquables du chemin de fer dans la cité et évocation de son impact dans la vie des habitants. Espace patrimoine 12 GrandRue 46700 Puy l’Évêque Puy-l’Évêque Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace patrimoine Adresse 12 GrandRue 46700 Puy l'Évêque Ville Puy-l'Évêque lieuville Espace patrimoine Puy-l'Évêque