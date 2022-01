Parcours famille en autonomie dans la ville Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Parcours famille en autonomie dans la ville Mâcon, 12 février 2022, Mâcon. Parcours famille en autonomie dans la ville Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Mâcon

2022-02-12 – 2022-02-28 Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre

Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 Venez récupérer votre livret-enfant auprès de l’office de tourisme (renseignez-vous à propos des horaires) et allez parcourir la ville en famille afin de répondre aux questions posées. Une fois le livret rempli, vous devrez revenir à l’office pour les corrections. Une récompense attendra les enfants ! +33 3 85 21 07 07 Venez récupérer votre livret-enfant auprès de l’office de tourisme (renseignez-vous à propos des horaires) et allez parcourir la ville en famille afin de répondre aux questions posées. Une fois le livret rempli, vous devrez revenir à l’office pour les corrections. Une récompense attendra les enfants ! Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Mâcon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Ville Mâcon lieuville Office de Tourisme 1 Place Saint Pierre Mâcon

Mâcon Mâcon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/