Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville, 21 mai 2022, Lille. Parcours famille : c’était comment avant ?

Place Augustin Laurent, devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville, le samedi 21 mai à 10:30

Voilà des questions que posent souvent les enfants et qui nous laissent parfois sans voix. Pour y répondre, nous vous invitons à suivre un parcours en famille autour de l’hôtel de ville en notre compagnie et avec un livret-jeux. Vous y rencontrerez Alice et son arrière-grand-mère, Mamie Huguette, qui aura bientôt 100 ans et donc de nombreux souvenirs à vous raconter.

Gratuit et sur réservation.

Il y avait quoi ici avant ? Ce bâtiment existe-t-il depuis toujours ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Adresse Lille Ville Lille lieuville Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Lille Departement Nord

Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville 2022-05-21 was last modified: by Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville 21 mai 2022 devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Lille lille place augustin laurent

Lille Nord