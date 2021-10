Lille Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Lille, Nord Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Parcours famille : c’était comment avant ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville, 30 octobre 2021, Lille. Parcours famille : c’était comment avant ?

Place Augustin Laurent, devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville, le samedi 30 octobre à 15:00

Voilà des questions que posent souvent les enfnats et qui nous laissent parfois sans voix. Pour y répondre, nous vous invitons à suivre un parcours en famille autour de l’Hôtel de Ville en notre compagnie et avec un livret-jeux. Vous y rencontrerez Alice et son arrière-grand-mère, Mamie Huguette, qui aura bientôt 100 ans et donc de nombreux souvenirs à vous raconter.

Gratuit et sur réservation.

Il y avait quoi ici avant ? Ce bâtiment existe-t-il depuis toujours ? Place Augustin Laurent,devant l’entrée principale de l’Hôtel de Ville Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Adresse Lille Ville Lille lieuville Place Augustin Laurent,devant l'entrée principale de l'Hôtel de Ville Lille