Parcours famille à la ferme Rhinau, 30 mars 2022, Rhinau.

Parcours famille à la ferme Rhinau

2022-03-30 – 2022-03-30

Rhinau Bas-Rhin

EUR Parcours guidé à destination des familles.

Chaque famille se voit remettre un carnet de route en fonction de l’âge des enfants, soit le carnet de route pour les 3 à 7 ans ou celui prévu pour les 8 ans et plus.

Ce parcours permet aux familles de se rendre dans les enclos des animaux pour les nourrir, les caresser, les brosser, tout en devant répondre à des questions et/ou énigmes.

Un atelier d’observation avec les jumelles est également en place, ainsi qu’un jeu de connaissance sur le verger et un atelier pour apprendre à faire les nœuds d’attaches.

Munis de votre carnet de route, allez à la rencontre des animaux pour les brosser, leur donner à manger,… Différents ateliers vous attendent.

