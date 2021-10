PARCOURS FAÇADES 2021 Saint-Mihiel, 3 décembre 2021, Saint-Mihiel.

0 EUR

Au cœur de la nuit de décembre, le « Parcours Façades 2021 » vient illuminer les façades de Saint-Mihiel et le lavoir de Lacroix-sur-Meuse avec les œuvres sur calque d’Isabelle Adelus & Suran.

Le projet est construit avec et pour la population. Une lumineuse et joyeuse déambulation dans la ville, pour le plaisir des yeux. En décembre 2020 la façade de L’Esperluette (&) à Saint Mihiel s’est illuminée : de grands calques, œuvres d’Isabelle Adelus & Suran, sont venus couvrir les quinze fenêtres du rez-de-chaussée aux combles. Chaque calque était une œuvre en soi, comme chaque fenêtre, comme chaque étage. La maison entière a rayonné d’une chaleur lumineuse, douce et confortante. Quoi de mieux en cette période de Noël et de fêtes ? Spectacle gratuit, ouvert à tous, spectaculaire, chargé de sens et de vision d’artiste. Une façade en 2020, douze en 2021 : chaque année de nouvelles œuvres s’installent sur de nouvelles façades, et le parcours se développe.

