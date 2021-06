Lyon Place du Général Diego Brosset Lyon 6e Métropole de Lyon Parcours exploratoire à la découverte des femmes remarquables et agissantes des Brotteaux Place du Général Diego Brosset Lyon 6e Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Chantal Jane Buisson, Françoise Chambaud, Jean Pierre Devigon vous proposeront le dimanche 19 septembre à partir de 14 h un parcours exploratoire à la découverte des femmes remarquables et agissantes du quartier des Brotteaux d’hier et d’aujourd’hui. Nous croiserons, entre autres, au fil des rues l’industrielle Louise Lazzaro, la compositrice de musique Marie Monnier, la sculptrice Rose Chaleyssin. Nous rencontrerons l’institutrice et féministe Marie Bobard, la médecin pédiatre Louise Rosalie Weil, la Résistante Dolly Argaud-Harrisson dont un square de Bellecombe porte le nom. Quant à la Mère Fillioux, la Mère Jean, la Veuve Dean elles nous rappelleront que la gastronomie lyonnaise se décline aussi au féminin. Et nous n’omettrons pas nos contemporaines tout aussi « remarquables et agissantes » que leurs aînées. Départ du parcours à 14 h place du Général Diego Brosset face à l’aire de jeu Lyon VI° métro: Brotteaux

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

