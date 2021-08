Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures Parcours Exodus: jeûne, prière et fraternité Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

**Parcours EXODUS: jeûne, prière et fraternité** [https://www.stjean-troussures.fr/retraite-je-ne-et-priere,parcours-exodus-je-ne-priere-et-fraternite,3131,e.html](https://www.stjean-troussures.fr/retraite-je-ne-et-priere,parcours-exodus-je-ne-priere-et-fraternite,3131,e.html) 16/01/2022 – 10:00 > 16/01/2022 – 17:00 90 jours jusqu’à Pâques avec l’application smarthphone “Exodus 90”, qui propose un chemin pédagogique et libérateur de ce qui entrave la vie d’enfant de Dieu. Mise en place de groupes fraternels. S’inscrire également à l’évènement du 10 avril, journée bilan et partage après les 90 jours d’Exode. Prédicateur: Frère Yann-Dominique Inscriptions : [https://www.stjean-troussures.fr/login.php](https://www.stjean-troussures.fr/login.php)

Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France

