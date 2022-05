Parcours Ethnobotanique : Exposition en plein air dans les Jardins Biovès Jardins Biovès,06500 Menton, 13 mai 2022, .

Parcours Ethnobotanique : Exposition en plein air dans les Jardins Biovès

du vendredi 13 mai au mardi 7 juin à Jardins Biovès, 06500 Menton

À Menton, le paysage formé par la végétation vernaculaire et exotique attire l’œil du promeneur. Cette harmonie singulière a été progressivement créée lorsque des hivernants fortunés, choisissent la cité comme lieu de villégiature privilégiée. L’ensoleillement et la douceur de climat les séduisent. Ils font construire des villas et aménager des jardins où Ils importent et acclimatent la végétation tropicale appréciée lors de voyages autour du monde. Lors de nos promenades dans la cité des fruits d’or, on apprécie indéniablement l’aspect ornemental et luxuriant de ces espèces végétales, mais leurs vertus nous sont plus méconnues que leur esthétisme. Alimentaires, magiques, médicinales, tinctoriales, à parfums ou utilitaires, la multiplicité de leurs usages est à l’image de leur grande diversité…

Entrée libre et gratuite

Le Service du Patrimoine de la Ville de Menton vous propose : une exposition en plein air, dans les Jardins Biovès, qui vous emmène à la (re)découverte de végétaux endémiques et acclimatés

