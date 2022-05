PARCOURS ET PIQUE-NIQUE DANS LES VIGNES : DOMAINE DES GALLOIRES Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire EUR Munis d’un livret délivré à l’accueil du Domaine des Galloires, arpentez un parcours de 3km au sein des parcelles du domaine et découvrez son environnement à travers son histoire et sa topographie. Pour finir sur une note gourmande, profitez de votre retour de balade pour passer déguster les vins du domaine et découvrir les pépites élaborées par le vigneron. Lors de la réservation de votre balade, vous pouvez également réserver votre pique-nique gastronomique ! Christophe Crand, chef cuisinier à Champtoceaux vous concocte un panier garni avec de bons produits locaux. Des tables installées au cœur des vignes vous permettront de profiter pleinement de cette expérience gourmande. La balade est gratuite, sur réservation. (le pique-nique est lui payant et sur réservation)

Environ 3km – 1h30 (attention circuit en coteaux avec des pentes)

Des chaussures de marche sont recommandées.

Interdits aux chiens

