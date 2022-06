Parcours et découverte des jardins de L’Île Martigues Martigues Catégories d’évènement: 13500

Parcours et découverte des jardins de L'Île
Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon
Martigues
2022-06-04

2022-06-04 – 2022-06-04 Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon

Martigues 13500 Parcours et découverte des secrets des espaces verts autour de la Médiathèque, puis visite des jardinières et des rues végétalisées par les habitants de L’Île. Au détour des rues, des créations foisonnantes et surprenantes ont vu le jour.

Découverte des jardins et espaces verts du quartier de L'Île, de la médiathèque à ses rues végétalisées.
+33 4 42 44 30 57

La déambulation sera animée par un jardinier de la ville et les habitants acteurs de la végétalisation de leur rue. Quai des Anglais Médiathèque Louis Aragon Martigues

