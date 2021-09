PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI & MOBILITE EUROPEENE Maison de l’emploi Pantin, 14 octobre 2021, Pantin.

du jeudi 14 octobre au jeudi 28 octobre à Maison de l’emploi Pantin

PARCOURS ENTREE DANS L’EMPLOI & MOBILITE EUROPEENE ————————————————– ### Les métiers de l’hôtellerie, du tourisme ou de la vente vous attirent et vous souhaitez vous perfectionner en anglais ### Le Parcours Entrée dans l’Emploi vous propose : _**Programme de formation**_ **Module 1 :** 15/11/2021 – 28/01/2022 : SAS Accueil (évaluation des besoins) / remise à niveau sur les savoirs de base / anglais / communication professionnelle, « savoirs être » et codes de l’entreprise / travail sur le projet professionnel, plateaux techniques dans les secteurs professionnels visés / préparation au départ, découverte de la destination et sensibilisation à la citoyenneté européenne / TIC **Module 2 :** 31/01/2022 – 25/03/2022 : Stage professionnel en entreprise dans le secteur visé (au Portugal) **Module 3 :** 28/03/2022 – 29/04/2022 : Bilan du séjour, pour valoriser l’expérience et capitaliser les acquis / consolidation et validation du projet professionnel / TIC / remise à niveau individualisée et professionnalisante, préparation aux tests d’entrée en formation qualifiante / recherches de suites de parcours (emploi ou formation) / bilan du parcours global _**Public**_ **Nombre de places :** 10/12 **Niveau de langue anglaise à l’entrée :** A2 * 18 35 ans demandeur d’emploi suivi par pôle emploi ou par une mission locale, ouvert également aux bénéficiaires du RSA **Pour tous :** Être Inscrit à Pôle Emploi * Résident des villes d’Est Ensemble : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy le Sec, Pantin, Romainville * Si nationalité hors Union Européenne : Titre de séjour valide avec mention « autoris e son titulaire à travailler », permettant l’entrée en formation , couvrant la totalité du séjour et accepté par le pays d’accueil Jeunes d’Est Ensemble en Mobilité Européenne **Pour postuler** **Contact :** Christine MURIS (Coordinatrice PEE, Centre de formation LASER) / 01 40 33 66 22 (*) [**[cmuris@laserformation.org](cmuris@laserformation.org)**](cmuris@laserformation.org) _Pour les prescripteurs, merci de nous adresser les fiches de liaison ou CV par mail (*) avant l’info coll., en précisant séjour Erasmus + et date d’info coll prévue_ **Info coll :** * **Jeudi 14/10/2021 à 9h30 à la Maison de l’Emploi de Pantin** * **Jeudi 21/10/2021 à 9h30 à la Maison de l’Emploi de Pantin** * **Jeudi 28/10/2021 à 9h30 à la Maison de l’Emploi de Pantin** * _(voir adresse/plan joint)_

Maison de l’emploi Pantin 7 rue de la liberté 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



