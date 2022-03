Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés ! Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière

Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés ! Ecomusée du Perche, 14 mai 2022, Saint-Cyr-la-Rosière. Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés !

Ecomusée du Perche, le samedi 14 mai à 18:00

Notre gardien rode dans le musée car il est enfermé ! Il a perdu ses clés dans l’une des vitrines. Aidez-le à les retrouver ! De plus, il vous donnera un plan avec en photos ses objets préférés, saurait-vous les retrouver ? Un diplôme à la clé !

Gratuit avec réservation recommandée

Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés ! Ecomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Autres Lieu Ecomusée du Perche Adresse Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière Ville Saint-Cyr-la-Rosière lieuville Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Departement Orne

Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-la-rosiere/

Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés ! Ecomusée du Perche 2022-05-14 was last modified: by Parcours enquête à la lampe torche : aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés ! Ecomusée du Perche Ecomusée du Perche 14 mai 2022 Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière

Saint-Cyr-la-Rosière Orne