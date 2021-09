Magny-en-Vexin Place de l'Europe Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Parcours énigmes pédestre libre sur le tracé des anciens remparts Place de l’Europe Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

Val-d'Oise

Parcours énigmes pédestre libre sur le tracé des anciens remparts Place de l’Europe, 18 septembre 2021, Magny-en-Vexin. Parcours énigmes pédestre libre sur le tracé des anciens remparts

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de l’Europe

Parcours énigme libre sur les traces des anciens remparts de Magny-en-Vexin. Les livrets de support de cette visite seront disponibles sur demande à la salle des Fêtes de Magny et à l’église de la Nativité, ces deux lieux étant situés sur le parcours. Profitez de votre passage à la salle des fêtes de Magny pour visiter les expositions temporaires et écoutées les courtes conférences présentées à cette occasion: – Oeuvres de l’artiste sculpteur Ulysse Tavoni: Les fresques de la chapelle Sixtine – Affiches reprenant les oeuvres de l’artiste Julie Savoye – Architecture et Patrimoine de Magny en Vexin, exposition et conférence: * Hôtel de Brière * Hôtel de Saussay * Eglise de la Nativité

Entrée libre

Parcours libre de visite de Magny-en-Vexin à l’aide d’un livret explicatif agrémenté d’énigmes pour enfants et adultes Place de l’Europe 95420 Magny-en-Vexin Magny-en-Vexin Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Autres Lieu Place de l'Europe Adresse 95420 Magny-en-Vexin Ville Magny-en-Vexin lieuville Place de l'Europe Magny-en-Vexin