Parcours Enigma dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe ! Labyrinthe de Merville Merville

Parcours Enigma dans le plus grand labyrinthe de buis d’Europe ! Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Labyrinthe de Merville Parcours Enigma : ad. +12 ans 12,00€, enf. 4-12 ans : 10,00€, gratuit pour les – 4 ans. Possibilités tarifs réduits pour demandeur d’emplois, famille nombreuse, +65 ans, étudiant. Gratuit pour les personnes en situation de handicap.

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Le Labyrinthe du Château de Merville vous propose de découvrir un jeu scénarisé au cœur d’un somptueux labyrinthe du XVIIIe siècle. Acteur de votre visite, revisitez les aventures du Petit Chaperon rouge, de La Reine des neiges ou bien encore du Petit Poucet. Apprendre en s’amusant dans un cadre historique d’exception, voici l’aventure que le Labyrinthe du Château de Merville vous invite à vivre.

Votre mission si vous l’acceptez : répondre aux énigmes, franchir grilles et portes d’eau interactives, et composer la clé-code qui vous permettra de sortir du Labyrinthe et de repartir votre diplôme en poche !

Un parcours ludique parsemé de contes, de légendes et de films d’animation !

Situé à 20 km de Toulouse, le Château de Merville et son parc constituent un témoignage unique de l'architecture et de l'art des jardins du XVIIIe siècle, en Midi-Pyrénées. Le Château et son parc sont classés au titre des Monuments Historiques et le Labyrinthe labellisé "Jardin Remarquable".

Contrsuit en 1743 par le marquis de Chalvet, le château passe à son fils André-Antoine, qui, bien que jeté en prison sous la Terreur, parvient à garder sa tête mais aussi son château ! Par chance, Merville conserve son ameublement et son décor. La petite-fille d’André-Antoine fait entrer Merville dans la famille Villèle, puis la maison passe par héritage au marquis de Beaumont du Repaire dont descendent les actuels propriétaires.

Aujourd’hui, il existe de manière de découvrir les lieux : le Parcours Enigma, pour arpenter le labyrinthe en résolvant des énigmes sur le thème de Contes & Légendes, ou bien le Parcours Château, pour suivre une visite guidée du Château et se balader dans le labyrinthe historique. Un grand parking est à disposition au niveau de l’accueil en bas du parc, chemin de Grande Borde.

Pour les personnes à mobilité réduite, il est également possible de se rendre directement en haut du parc, au niveau du château, à condition d’en informer notre équipe.

