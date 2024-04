PARCOURS ENFANTS PISCINE ALFRED NAKACHE Sauvian, samedi 13 avril 2024.

PARCOURS ENFANTS PISCINE ALFRED NAKACHE Sauvian Hérault

Pendant les vacances de Pâques, la piscine organise de nombreuses activités pour les enfants. Un parcours pour les enfants de moins de 6 ans et plus de 6 ans est aménagé dans le bassin intérieur du centre aquatique. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 13:00:00

Chemin de Mazeilles

Sauvian 34410 Hérault Occitanie piscines@beziers-mediterranee.fr

L’événement PARCOURS ENFANTS PISCINE ALFRED NAKACHE Sauvian a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE