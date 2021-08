Novion-Porcien Musée Guerre et Paix en Ardennes Ardennes, Novion-Porcien Parcours enfants : Mission Guerre & Paix Musée Guerre et Paix en Ardennes Novion-Porcien Catégories d’évènement: Ardennes

### Un parcours spécialement dédié aux enfants est proposé au musée. Munis d’une carte jeux et guidés par 14 personnages, les enfants vont parcourir le musée, relever des défis et trouver un code secret ! Bienvenue dans les Ardennes, un lieu chargé d’histoire. Par trois fois, le département a connu la guerre et les affrontements avec les armées allemandes (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945). A l’aide d’une carte, venez participer à un grand jeu de piste dans le musée, rencontrer les personnages marquants de ces conflits et relever des défis. Une activité réalisée en collaboration avec la maison d’édition Quelle Histoire et qui permet de visiter le musée tout en s’amusant !

Activité conditionnée par l’achat du billet d’entrée du musée : 3€. Entrée libre. Accessible entre 6 et 12 ans.

