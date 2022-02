Parcours en familles de l’exposition de Charline Bourcier Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Parcours en familles de l’exposition de Charline Bourcier Six-Fours-les-Plages, 9 février 2022, Six-Fours-les-Plages. Parcours en familles de l’exposition de Charline Bourcier Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière Six-Fours-les-Plages

2022-02-09 – 2022-02-09 Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière

Six-Fours-les-Plages Var Visite / atelier de façon ludique et en famille autour de l’exposition de Charline Bourcier intitulée Mad World. Apportez vos crayons ! arts-plastiques@mairie-six-fours.fr +33 4 94 10 49 90 Maison du Cygne – Centre d’art Bois de la Coudoulière Six-Fours-les-Plages

