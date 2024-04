Parcours en échasses Saint-Vincent-de-Tyrosse, jeudi 11 avril 2024.

Deux frères vont parcourir 184 KM en échasses au profit de l’ASSOCIATION OSES.

Départ de LADOS le 6 AVRIL 2024 arrivée le 12 AVRIL à BAYONNE

Tout commence par l’engagement de Sophie notre trésorière au sein de l’association. Une association qui résonne en elle comme une manière de guérir et d’agir surtout.

A cela se greffent ses deux frères, échassiers depuis leur plus jeune âge.

Il y a quelques mois, né dans leurs têtes, un projet fou, celui de traverser les Landes en échasses, représentant pour eux un défi personnel, une aventure hors norme!

Il y a quelques semaines, ils décident de marcher pour OSES de véhiculer notre message, de nous représenter tout au long de leur périple et dans les villes étapes qu’ils vont traverser.

Une sœur, deux frères, une association, un projet fou une communion, une évidence, une seule et même voix qui va résonner haut et fort pour OSES. Pour l’Amour pour l’amitié, pour notre combat, pour OSER tout simplement.

LA TEAM OSES .

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-04-12

Place de la Mairie

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

