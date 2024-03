PARCOURS ÉDUCATIF « DÉCOUVRIR L’EUROPE » Ecoles élémentaires Anglet, lundi 6 mai 2024.

PARCOURS ÉDUCATIF « DÉCOUVRIR L’EUROPE » Ateliers de sensibilisation proposés aux élèves de CM1-CM2 d’Anglet pour découvrir l’Europe 6 – 28 mai Ecoles élémentaires Sur inscription

Partir à la découverte de l’Union européenne (UE) pour mieux la connaître, des 6 pays fondateurs aux 27 qui en font partie aujourd’hui, découvrir comment l’UE a été créée et dans quelle mesure elle influence notre vie quotidienne, tels sont les objectifs des interventions proposées les 6 et 7 mai, puis les 27 et 28 mai auprès de 200 élèves de CM1-CM2 des écoles élémentaires d’Anglet.

Proposée dans le cadre des parcours éducatifs menés par la Ville, cette sensibilisation à l’Europe est réalisée en partenariat avec Pistes Solidaires, Europe Direct Pau Pays de l’Adour.

Ecoles élémentaires Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Anglet Jumelage Anglet-Ansbach

Ville d’Anglet