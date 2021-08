Saintes Gare de Saintes Charente-Maritime, Saintes Parcours d’un cheminot saintais Gare de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Parcours d’un cheminot saintais Gare de Saintes, 18 septembre 2021, Saintes. Parcours d’un cheminot saintais

Gare de Saintes, le samedi 18 septembre à 14:30

### Une vie au service du rail ! Claude est arrivé à l’école d’apprentissage de Saintes à l’âge de 17 ans ; aujourd’hui en retraite, il vous propose de découvrir son parcours professionnel de 1972 à 2005, illustré de souvenirs et d’anecdotes. Son histoire suivra un itinéraire jalonné par les lieux qui ont marqué sa vie de cheminot saintais.

Gratuit. Réservation obligatoire. Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation.

Une vie au service du rail ! Gare de Saintes Place Pierre-Semard, 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Gare de Saintes Adresse Place Pierre-Semard, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Gare de Saintes Saintes