Parcours du patrimoine, le dimanche 19 septembre

Salle cardon, le dimanche 19 septembre à 10:00

Venez découvrir ou redécouvrir le village de Vayres sur Essonne en participant au rallye pédestre organisé par le comité des fêtes. Les départs pourront s’échelonner entre 10h et 16h. Les familles seront les bienvenues et pourront effectuer un parcours de 1h à 2h.

Sans réservation

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

