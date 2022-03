Parcours du coeur Raveau Raveau Catégories d’évènement: Nièvre

Raveau Nièvre Raveau Raveau-Rando organise le Dimanche 27 mars une randonnée pédestre ou vtt contre les maladies cardio vasculaires. Venez nombreux.

À l’issue de la manifestation la mairie offre le pot de l’amitié.

