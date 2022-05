Parcours du Coeur Ranrupt Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ranrupt

Parcours du Coeur Ranrupt, 8 mai 2022, Ranrupt. Parcours du Coeur Ranrupt

2022-05-08 – 2022-05-08

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt EUR Quatre parcours de marche sont proposés à partir de Ranrupt + une montée au Climont dans le cadre de l’événement “Les Parcours du Coeur”.. L’après midi à 14h30 explications et démonstrations de rééducation cardiaque de manière pratique. Evènement organisé en partenariat avec Ranrupt Animation, Alsace Cardio, Dr. Londsdorfer/Cardiologue, la Croix Rouge et le CDMR. Possibilité de se restaurer sur place sur réservation uniquement selon le parcours +33 6 18 19 21 04 Quatre parcours de marche sont proposés à partir de Ranrupt + une montée au Climont dans le cadre de l’événement “Les Parcours du Coeur”.. L’après midi à 14h30 explications et démonstrations de rééducation cardiaque de manière pratique. Evènement organisé en partenariat avec Ranrupt Animation, Alsace Cardio, Dr. Londsdorfer/Cardiologue, la Croix Rouge et le CDMR. Ranrupt

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ranrupt Autres Lieu Ranrupt Adresse Ville Ranrupt lieuville Ranrupt Departement Bas-Rhin

Ranrupt Ranrupt Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ranrupt/

Parcours du Coeur Ranrupt 2022-05-08 was last modified: by Parcours du Coeur Ranrupt Ranrupt 8 mai 2022 Bas-Rhin Ranrupt

Ranrupt Bas-Rhin