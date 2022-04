Parcours du cœur Mare Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 22 mai 2022, Caudebec-lès-Elbeuf.

Parcours du cœur

Mare Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le dimanche 22 mai à 08:30

Dimanche 22 mai à la Mare Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, venez bouger pour votre cœur, seul, en famille, avec vos amis… Cette manifestation de la Fédération française de cardiologie est organisée par l’Office municipal des sports et la Ville d’Elbeuf sur Seine. Inscription gratuite, sur place, de 8h30 à 11h30. **Activités au programme :** Course à pied Marche Marche nordique Pilates Balades à poney Vélos smoothie **Village du cœur :** Autour de la mare Asse, vous trouverez sur les stands, des informations sur les risques cardio-vasculaires, des conseils sur les règles hygiéno-diététiques et sur les bienfaits de activités l’activité physique. CHI Elbeuf Club Cœur et santé Association Bulle d’Eir ADSBPE (don du sang) Association de sauvetage et secourisme de la région d’Elbeuf **Renseignements** Mairie d’Elbeuf sur Seine, service des Sports Tél. 02 32 96 50 40 Un partenariat ville d’Elbeuf sur Seine, Office municipal des sports, Saint Pierre le Elbeuf avec le concours du CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil, Club Cœur et santé, ALBE section course d’orientation, CORE athlétisme, Global training, association Bulle d’Eir, ADSBPE don du sang, Association de sauvetage et secourisme de la région d’Elbeuf.

Gratuit

Mare Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf Mare Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime



