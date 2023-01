Parcours du coeur Lescar Lescar Catégories d’Évènement: Lescar

Parcours du coeur Lescar, 2 avril 2023, Lescar

Pyrénées-Atlantiques EUR 2 2 Courir pour faire reculer les maladies cardiovasculaires. L’idée est simple : bouger ensemble et apprendre les bonnes habitudes d’hygiène de vie pendant une journée, pour avoir envie de le faire pendant toute l’année. Les villes de Lons et de Lescar en partenariat avec la fédération française de cardiologie organise la 22 ème édition des parcours du coeur. A pied, ou à vélo, plusieurs parcours vous seront proposés.

Pour s'inscrire télécharger le bulletin d'inscription à retourner au pôle sport de la ville de Lescar

Pour s’inscrire télécharger le bulletin d’inscription à retourner au pôle sport de la ville de Lescar +33 5 59 81 57 38 FFC

