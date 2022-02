Parcours du coeur – « La Manu » Tilloy-Floriville Tilloy-Floriville Catégories d’évènement: Somme

Parcours du coeur – « La Manu » Tilloy-Floriville, 3 avril 2022, Tilloy-Floriville. Parcours du coeur – « La Manu » Tilloy-Floriville

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03

Tilloy-Floriville Somme Tilloy-Floriville 0 0 18ème édition

9h00 – Départ Harcelaines.

Au programme : 3 épreuves : Parcours VTT – Marche – Trail

Accessible à tous ! Inscriptions gratuite mais obligatoire.

Renseignements sur www.fedecardio.org

Site : www.frmt.fr – Mail : communication@frmt.fr

