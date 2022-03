PARCOURS DU COEUR Freyming-Merlebach, 3 avril 2022, Freyming-Merlebach.

Organisé par le Club coeur et santé – Participation : 2€. Les inscriptions et départs de la marche se feront de 7h à 11h sur circuits balisés, passants tous par la Carrière Barrois et la forêt du Warndt, de 7,2 et 12,4 km. Marche nordique encadrée par les Amis de la Nature de Cocheren. A l’arrivée, stands et animation à l’Ecole Elie Reumaux : prise de tension et teste glycémie, gestes qui sauvent et bien d’autres stands. Restauration saucisse ou merguez (2€) toute la journée. Informations au 0387040847 ou 0689628185

