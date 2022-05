PARCOURS DU COEUR Camiers, 15 mai 2022, Camiers.

Camiers Parcours du coeur le dimanche 15 mai 2022 au départ du Parc de la Chaumière à 9h30 – Parcours 3km accessible aux personnes à mobilité réduite et parcours de 6 km non accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit et sans inscription

mairie@camiers.fr +33 3 21 84 93 11 http://www.camiers.fr/

