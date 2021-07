Parcours « Du champ à l’assiette » Caen, 4 août 2021, Caen.

Parcours « Du champ à l’assiette » 2021-08-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-04 21:00:00 21:00:00 Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

Caen Calvados Caen

Partez sur le chemin de l’alimentation avec ce parcours concocté par le Pavillon.

Comment nourrir les villes par l’agriculture de proximité ? Cette soirée balade est l’occasion de partir à la dégustation des produits de nos régions.

Tout public, enfants accompagnés. Cagnotte repas, prix libre sur place

Inscription par mail : inscription@lepavillon-caen.com , sur Hello Asso ou au 02.31.83.79.29

Chaussures et tenue adaptés à prévoir. Sous réserve des conditions sanitaires et de la météo.

Partez sur le chemin de l’alimentation avec ce parcours concocté par le Pavillon.

Comment nourrir les villes par l’agriculture de proximité ? Cette soirée balade est l’occasion de partir à la dégustation des produits de nos régions…

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 http://www.lepavillon-caen.com/

Partez sur le chemin de l’alimentation avec ce parcours concocté par le Pavillon.

Comment nourrir les villes par l’agriculture de proximité ? Cette soirée balade est l’occasion de partir à la dégustation des produits de nos régions.

Tout public, enfants accompagnés. Cagnotte repas, prix libre sur place

Inscription par mail : inscription@lepavillon-caen.com , sur Hello Asso ou au 02.31.83.79.29

Chaussures et tenue adaptés à prévoir. Sous réserve des conditions sanitaires et de la météo.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par