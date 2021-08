Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Parcours d’orientation Nature – Mont d’Arbois Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Gervais-les-Bains

2021-08-18

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Parcours d’orientation ludique à découvrir en famille ou entre amis. Partez à la découverte du lac de joux en vous amusant.

Accès par la télécabine du Bettex conseillé (payant).

Assez Facile / 8 Balises / Distance : 4,5 km / Dénivelé : 150m / Durée 2h office@saintgervais.com dernière mise à jour : 2021-08-12 par

